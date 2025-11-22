Açık cezaevinde toplu zehirlenme şüphesi: Rahatsızlanan hükümlü sayısı 123'e ulaştı
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki açık ceza infaz kurumunda akşam yemeği sonrasında toplu rahatsızlanma vakası yaşandı. Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle başlayan durumda, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hükümlü sayısı 123'e çıktı.
Olay, Ferizli ilçesinde bulunan açık ceza infaz kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hükümlüler akşam yemeğini tükettikten sonra bir kısmı kendilerini kötü hissetmeye başladı.
Başlangıçta bazı hükümlülerde mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler görüldü.
İlk değerlendirmelerde, bu rahatsızlanmaların yenen yemekten kaynaklandığı şüphesi öne çıktı. Başlangıçta toplam 71 hükümlü, ceza infaz kurumunun kendi revirinde tedavi altına alındı ve acil durumlar için 5 kişi hastaneye sevk edildi.
Ancak ilerleyen saatlerde, zehirlenme şüphesi ile revire başvuranların sayısı önemli ölçüde yükseldi.
HÜKÜMLÜLERİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Son durum itibarıyla, toplam 123 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle şehirdeki çeşitli hastanelere nakledildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre, hastaneye sevk edilen hükümlülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hastanelerdeki tedavileri tamamlanan hükümlülerin, tedbirli bir şekilde tekrar cezaevine geri gönderilme işlemlerine başlandığı bildirildi.