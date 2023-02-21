Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarına kötü haberi verdi

6 İSMİN YARIŞMAYI BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kahramanmaraş'ta merkezli iki deprem beraberinde 11 ilde yıkıma neden oldu. Onbinlerce insan hayatını kaybetti ve geriye acı görüntüler kaldı. Bu süreçte Survivor yarışması da yayınlanmadı ve 'Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?' sorusunun cevabı merak edildi. Acun ılıalı'nın yarışmacılara depremi haber verdiği görüntüler tartışma yarattı. İddialara göre 6 isim yarışmayı bıraktı.