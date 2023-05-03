ADA-74 gemisi Mersin-KKTC seferleri başladı

KIBRIS'A DESTEĞİMİZİ HER DAİM DİRİ TUTTUK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarih boyunca Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, sözlerini söyledi:

- Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen, Kıbrıs'a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem coğrafi hem de stratejik açıdan deniz ulaşımı ve ticareti için çok önemli bir konumda. Kıbrıs'ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanda yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor. Türkiye olarak bizler de Kıbrıs'ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz.