ADA-74 gemisi Mersin-KKTC seferleri başladı
MERSİN ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katıldığı törenle seferlerine başladı.
Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında haftada 3 gün düzenli sefer yapacak olan ADA-74 gemisinin seferlerine başladığı tören, Mersin Limanı'nda yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Fuat Gedik, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve kent protokolü katıldı.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, törendeki konuşmasında, ifadesini kullandı:
- Kıbrıs Türkleri seçimleri büyük merakla takip ediyor. Türkiye seçmeninin kararlarına elbette saygılıyız ama biz dış politikada asla geri adım atılmasını istemiyoruz. Özellikle Kıbrıs meselesinde federasyonu terk edip iki devletli politikaya yelken açmışken tekrar masaya oturup Rumlarla federasyon konuşulmasını istemiyoruz. Biz Türkiye'siz Doğu Akdeniz isteyenlere 'Dur' diyecek iktidarın devamını arzuluyoruz. Bizler Afrin'e, Kuzey Irak'a girerken Amerika'dan Rusya'dan izin almayacak bir iktidarı istiyoruz.
KIBRIS'A DESTEĞİMİZİ HER DAİM DİRİ TUTTUK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarih boyunca Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, sözlerini söyledi:
- Kıbrıs aleyhine uluslararası alanda uygulanmakta olan ambargo ve kısıtlamalara rağmen, Kıbrıs'a olan desteğimizi her daim diri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmaları ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, hem coğrafi hem de stratejik açıdan deniz ulaşımı ve ticareti için çok önemli bir konumda. Kıbrıs'ımızın bu stratejik önemi, denizcilik alanında büyük başarılara imza atmasına ve bu alanda yaptığı yatırımlarla her geçen gün sektörde büyük bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine zemin oluşturuyor. Türkiye olarak bizler de Kıbrıs'ın denizcilik alanındaki gelişimine katkı sağlamak hem de iki ülkenin ulaştırma alanında bağlantılarının artırılması için çaba sarf etmeyi sürdürüyoruz.
YOLCULARIN KONFOR İÇİNDE YOLCULUK YAPMASINI SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ
Mersin-Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli feribot seferleri gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Nebati, şu sözleri söyledi: