Adana'da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) X üzerinden Adana'da deprem olduğunu açıkladı. Adana depremi Saimbeyli'de gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 6.98 kilometredir. AFAD'ın paylaşımı ise bu şekildedir: