Adana'da deprem oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu. Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Adana'da deprem oldu!
Adana deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) X üzerinden Adana'da deprem olduğunu açıkladı. Adana depremi Saimbeyli'de gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 6.98 kilometredir. AFAD'ın paylaşımı ise bu şekildedir:

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