Adana'da deprem oldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu. Adana Saimbeyli'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) X üzerinden Adana'da deprem olduğunu açıkladı. Adana depremi Saimbeyli'de gerçekleşti. 3.9 büyüklüğündeki bu depremin derinliği ise 6.98 kilometredir. AFAD'ın paylaşımı ise bu şekildedir:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-02-02
Saat:22:06:51 TSİ
Enlem:37.85139 N
Boylam:36.11861 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/1IL3H5GEUf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi