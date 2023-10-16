Adana'da Silahlı Kavga! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geç saatlere kadar devam eden düğün kötü sonla bitti. 33 yaşındaki İsmet Gülşen, Şakirpaşa Mahallesi'nde evinin önündeki düğünün geç saatlere kadar devam etmesinden rahatsız oldu.

Gülşen ile düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi S.K. arasında tartışma çıktı.

İsmet Gülşen Hayatını Kaybetti!

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. S.K., iş yerinden aldığı tabancayla ateş ederek Gülşen'i göğsünden yaraladı.

Olayın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri geldi.

İsmet Gülşen, ekipler tarafından yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Gülşen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gülşen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, İsmet Gülşen'i öldüren S.K'yi arıyor.