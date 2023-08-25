Adana'da yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı!
Orman yangını sonrasında yanan alanlara yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acaryayla ve Açalı Orman İşletme Şeflikleri sınırlarında 3 yıl boyunca sürdü.
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Bu önemli projenin sonuçlarını yerinde incelemek üzere, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve Kozan Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, bölgeye ziyarette bulundu.
Gençlik ve kültür bakımı çalışmaları çerçevesinde incelemeler yapıldı.
İnceleme zararlılardan korunma, zarar görmüş ağaçların çıkarılması, boğma tehlikesinin önlendiği bölgelerde ot alma ve çapalama işlemlerini kapsıyor.
Müdür Mahmut Yılmaz, yanan alanların hızla ağaçlandırıldığını belirterek, genç fidanların yetişmesi için titizlikle çalışmaya devam edildiğini vurguladı.