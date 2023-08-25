Adana'da yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı!

Orman yangını sonrasında yanan alanlara yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acaryayla ve Açalı Orman İşletme Şeflikleri sınırlarında 3 yıl boyunca sürdü.

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Adana'da yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı! - Resim: 1

Bu önemli projenin sonuçlarını yerinde incelemek üzere, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve Kozan Orman İşletme Müdürü Onur Leylek, bölgeye ziyarette bulundu.

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Adana'da yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı! - Resim: 2

Gençlik ve kültür bakımı çalışmaları çerçevesinde incelemeler yapıldı.

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Adana'da yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı! - Resim: 3

İnceleme zararlılardan korunma, zarar görmüş ağaçların çıkarılması, boğma tehlikesinin önlendiği bölgelerde ot alma ve çapalama işlemlerini kapsıyor.

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Adana'da yanan alanlar yeniden yeşermeye başladı! - Resim: 4

Müdür Mahmut Yılmaz, yanan alanların hızla ağaçlandırıldığını belirterek, genç fidanların yetişmesi için titizlikle çalışmaya devam edildiğini vurguladı.

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