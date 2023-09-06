Adıyaman'da 1700 yıllık oda mezarları bulundu! Roma döneminde önemli bir kişiye ait olduğu belirtiliyor
Adıyaman'da tarihi bir keşfe imza atıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezarları buldu. Müze Müdürü, yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı ziyaretçileri bölgeye beklediklerini ifade etti.
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Adıyaman'da ilginç bir tarihi keşif gerçekleşti. Kent merkezinde bazı kişiler tarafından kaçak kazı yapıldı. Kaçak kazının yapıldığı bilgisi ekiplere ihbar edildi.
Devreye giren Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar, Petrol Mahallesi kırsalında gerçekleştirildi.
Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 1700 yıllık oda mezarlar keşfedildi. Oda mezarların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Kazı çalışmalarında oda mezar içerisinde tapınma alanı ve 5 mezar gün yüzüne çıkarıldı. 1700 yıl öncesine ait keşifle ilgili Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan açıklama geldi.