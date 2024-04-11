Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

İstanbul'a 2.30 saat, Ankara'ya 3 saat uzaklıkta, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting sezonu açıldı! Cumayeri Melen Çayında adrenalin tutkunları adeta zirveye ulaştı.

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Editör: Metehan Gül
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Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - Resim: 1

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı. Dokuzdeğirmen köyüne gelen adrenalin tutkunları, can yeleklerini giyerek, botlarını suya indirip kürek çekti.

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Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - Resim: 2

Her yıl rafting sporcularının uğrak noktası olan Melen Çayı, Ramazan bayramında da ziyaret akınına uğradı. Doğa içinde debisi yüksek suda ilerleyen raftingseverler, yaklaşık 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

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Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - Resim: 3

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, ramazan ayı nedeniyle sezonu geç açmalarına rağmen bayram tatilinde yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. 

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Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı - Resim: 4

Birol Tepe, Melen Çayı'ndaki rafting tesislerinin sezona hızlı girdiğini belirtti. Tepe, "Melen Çayı'nda 4 tesisimiz var. Sel veya doğal afet olmazsa, geçen yıl 250 bin kişi bekliyorduk bu yıl hedefimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Minimum 300-400 bin katılımcı beklentimiz var. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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