Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
İstanbul'a 2.30 saat, Ankara'ya 3 saat uzaklıkta, Düzce'nin Cumayeri ilçesinde rafting sezonu açıldı! Cumayeri Melen Çayında adrenalin tutkunları adeta zirveye ulaştı.
Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı. Dokuzdeğirmen köyüne gelen adrenalin tutkunları, can yeleklerini giyerek, botlarını suya indirip kürek çekti.
Her yıl rafting sporcularının uğrak noktası olan Melen Çayı, Ramazan bayramında da ziyaret akınına uğradı. Doğa içinde debisi yüksek suda ilerleyen raftingseverler, yaklaşık 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.
Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, ramazan ayı nedeniyle sezonu geç açmalarına rağmen bayram tatilinde yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.
Birol Tepe, Melen Çayı'ndaki rafting tesislerinin sezona hızlı girdiğini belirtti. Tepe, "Melen Çayı'nda 4 tesisimiz var. Sel veya doğal afet olmazsa, geçen yıl 250 bin kişi bekliyorduk bu yıl hedefimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Minimum 300-400 bin katılımcı beklentimiz var. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4