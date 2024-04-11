Adrenalin tutkunlarının dikkatine! Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Birol Tepe, Melen Çayı'ndaki rafting tesislerinin sezona hızlı girdiğini belirtti. Tepe, "Melen Çayı'nda 4 tesisimiz var. Sel veya doğal afet olmazsa, geçen yıl 250 bin kişi bekliyorduk bu yıl hedefimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Minimum 300-400 bin katılımcı beklentimiz var. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.