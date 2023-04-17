Af yasası çıkacak mı? 7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı?
Af yasası ile ilgili son gelişmeler mahkumlar ve yakınları tarafından yakından takip ediliyor. 7. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle infaz düzenlemesi detayları da belli oldu. Düzenlemeyle beraber "7. Yargı Paketi'nde af yasası var mı, af çıkacak mı?" soruları gündeme geldi.
Kirada arabuluculuk zorunluluğu, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi gibi maddeleri barındıran 7. Yargı Paketi düzenlemesi geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle gözler "7. Yargı Paketi'nde genel af var mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 af yasası ile ilgili son gelişmeler...
7. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, uyuşturucu ile mücadelede yeni tedbirler ve çocuğu hasta olan hükümlü annelere infaz erteleme imkanı sağlayan Yeni Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.
GENEL AF ÇIKACAK MI, İNFAZ İNDİRİMİNDE SON DURUM NE?
7. Yargı Paketi'nin TBMM'de kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirimi düzenlemesine çevrildi. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen pakette genef affa ilişkin bir madde bulunmuyor.
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU CEZASININ ALT SINIRI 15 YILA ÇIKARILDI
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188'inci maddesinin 4. fıkrası kapsamına "sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri" de dahil edildi. Böylelikle bu maddelerin imal, ithal, ihraç ve ticaretine ilişkin suçların cezaları yarı oranında artırıldı. Bu kapsamda örneğin anılan uyuşturucu maddelerin ticaretine ilişkin suçun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı.
Uyuşturucu madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılmakta ve şüphelinin daha uzun süre tedavi ve/veya denetim altında tutulması sağlanacak. Cumhuriyet savcısının, erteleme süresi içinde uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmesi için şüpheliyi yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu hale getirildi. Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheli hakkında verilen erteleme kararının kolluk birimlerine bildirilmesi sağlanacak.