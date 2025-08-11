AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi: En riskli iller hangileri?
Türkiye’nin deprem haritası AFAD tarafından güncellendi. Yapılan açıklamada, deprem riski yüksek ve düşük olan iller net şekilde belirlendi. Toplamda 23 il, deprem riski düşük seviyede olarak sınıflandırıldı.
AFAD’ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yeni deprem haritası, Türkiye’nin sismik risklerini ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor.
Harita, ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan aktif fay hatlarını, potansiyel deprem şiddetlerini ve risk derecelerini gösteriyor. Böylece vatandaşlar ve yetkililer, yaşadıkları bölgelerin deprem tehlikesini daha iyi anlayarak önlemlerini planlayabiliyor.
1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenmiş, 18 Mart 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2019’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. Güncelleme çalışmaları, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) desteğiyle tamamlanmıştır.
DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLER HANGİLERİ?
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ve en yüksek deprem riski taşıyan iller ise şunlardır:
Erzincan, Tokat,
Amasya, Kastamonu,
Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu,
Adapazarı, Yalova, Kocaeli,
İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa.