AFAD 2025 Türkiye deprem haritası yenilendi: En riskli iller hangileri?

Harita, ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan aktif fay hatlarını, potansiyel deprem şiddetlerini ve risk derecelerini gösteriyor. Böylece vatandaşlar ve yetkililer, yaşadıkları bölgelerin deprem tehlikesini daha iyi anlayarak önlemlerini planlayabiliyor.