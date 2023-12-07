AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu? 7 Aralık 2023 Günü Son Depremler...
Ülkemizde her an deprem olabilmektedir. Coğrafi yapısı nedeniyle de sürekli deprem olabilen Türkiye'de son depremleri internet aracılığıyla takip etmek mümkündür. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen depremleri kaydeder. Peki 7 Aralık Perşembe günü hangi illerde deprem oldu?
Marmara Denizinde birkaç gün önce olan deprem tüm ülkeyi tedirgin etmeye yetti. Pek çok insan Marmara Depreminin yakın olup olmadığını merak ediyor. Deprem olup olmadığını bilmek içinse en güvenilir kurumlar AFAD ve Kandilli Rasathanesidir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün yaşanan depremleri mutlaka kaydeder. Peki 7 Aralık günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremlerden hangileri hissedildi? İşte son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTTİĞİ SON DEPREMLER
2023.12.07 08:35:35 38.3500 37.2823 2.1 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:26:11 37.9870 36.2672 13.9 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:04:33 37.4230 36.9690 7.9 -.- 1.9 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 07:55:31 36.9097 27.8657 1.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 07:30:56 40.6277 29.2318 10.8 -.- 1.4 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel
2023.12.07 07:28:05 38.1370 36.1750 5.0 -.- 2.1 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.07 07:24:34 38.0953 38.7350 5.6 -.- 1.6 -.- KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 07:12:10 38.4472 37.6333 2.3 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 06:33:57 39.9390 38.9130 5.3 -.- 1.5 -.- YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.12.07 06:29:30 37.4788 38.8833 21.4 -.- 1.8 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.12.07 05:40:17 40.8120 34.7233 7.4 -.- 2.0 -.- AYVAKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2023.12.07 05:29:44 38.1368 37.1287 6.0 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 05:18:36 40.2493 33.3765 7.9 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel
2023.12.07 04:54:08 38.7892 37.4803 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.07 04:30:05 38.0323 37.5745 5.0 -.- 3.2 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.07 03:50:44 38.4897 37.5115 19.6 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 03:33:12 35.1658 24.1105 8.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 03:07:19 40.2157 42.0922 8.8 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2023.12.07 02:56:21 37.8645 27.5973 5.0 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.12.07 02:55:07 37.2120 28.1613 3.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2023.12.07 02:30:17 38.3933 37.6185 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 02:29:12 37.3703 38.7632 5.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.07 02:25:19 37.3600 38.7778 2.1 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA) İlksel
2023.12.07 02:21:28 35.8640 35.6247 10.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.07 02:05:18 34.7523 25.4023 16.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 02:01:42 37.9013 37.9087 5.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.07 01:57:51 40.4330 28.8595 12.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.07 01:43:31 40.4452 28.8617 4.9 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.07 01:28:02 38.4422 37.6168 4.8 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 01:04:22 38.1333 36.6202 5.3 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 00:31:49 38.0942 36.9320 5.4 -.- 1.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 00:09:58 38.1482 36.6715 6.5 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD'IN 7 ARALIK'TA KAYDETTİĞİ DEPREMLER
07-12-2023 08:35:36 38.3372 37.2683 7 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 612038
07-12-2023 08:04:33 37.465 37.0267 8.53 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 612036
07-12-2023 07:55:31 36.9272 27.9203 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.78 km] Milas (Muğla) 612035
07-12-2023 07:30:56 40.6511 29.2186 5.11 ML 1.3 Merkez (Yalova) 612037
07-12-2023 07:28:06 38.1569 36.1672 6.97 ML 2.1 Tufanbeyli (Adana) 612034
07-12-2023 07:24:33 38.1219 38.4931 9.17 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 612033
07-12-2023 06:33:56 39.9092 38.8189 6.9 ML 1.3 Refahiye (Erzincan) 612031
07-12-2023 06:29:30 37.53 38.9319 6.93 ML 1.6 Hilvan (Şanlıurfa) 612032
07-12-2023 05:40:16 40.8517 34.6536 7 ML 1.9 Dodurga (Çorum) 612028
07-12-2023 05:29:44 38.0869 37.1356 7 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) 612030
07-12-2023 05:18:36 40.2861 33.4269 7.03 ML 1.3 Kalecik (Ankara) 612029
07-12-2023 04:54:08 38.8122 37.4381 5.34 ML 2.2 Gürün (Sivas) 612027
07-12-2023 04:30:05 38.0439 37.5742 7 ML 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 612025
07-12-2023 03:07:19 40.2008 42.1253 6.99 ML 2.0 Horasan (Erzurum) 612026
07-12-2023 02:56:20 37.8761 27.6167 7.01 ML 2.1 Germencik (Aydın) 612023
07-12-2023 02:55:06 37.1869 28.1378 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 612024
07-12-2023 02:29:12 37.4356 38.7519 7.05 ML 1.6 Karaköprü (Şanlıurfa) 612017
07-12-2023 02:25:19 37.4353 38.7492 7.05 ML 1.7 Karaköprü (Şanlıurfa) 612020
07-12-2023 02:21:29 35.8436 35.6083 23.14 ML 2.4 Akdeniz 612022
07-12-2023 02:01:44 37.8747 37.8083 7.28 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 612015
07-12-2023 02:01:44 37.8747 37.8083 7.28 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 612015
07-12-2023 01:57:53 40.3839 28.7072 6.91 ML 1.5 Marmara Denizi - [03.33 km] Mudanya (Bursa) 612016
07-12-2023 01:43:33 40.5128 28.7556 8.1 ML 0.8 Marmara Denizi - [05.24 km] Armutlu (Yalova) 612018
07-12-2023 01:36:53 38.3244 37.5572 6.99 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 612021
07-12-2023 01:35:45 39.2539 27.6653 9.29 ML 1.4 Soma (Manisa) 612019
07-12-2023 01:18:12 37.6211 35.8408 7 ML 0.9 Kozan (Adana) 612014
07-12-2023 01:04:23 38.1078 36.5772 7 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 612013
07-12-2023 01:02:47 37.6178 35.8628 6.24 ML 1.0 Kozan (Adana) 612012
07-12-2023 00:09:58 38.1592 36.5592 6.97 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 612011
07-12-2023 00:04:28 37.8861 36.1336 6.41 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 612010