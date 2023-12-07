AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu? 7 Aralık 2023 Günü Son Depremler...

Marmara Denizinde birkaç gün önce olan deprem tüm ülkeyi tedirgin etmeye yetti. Pek çok insan Marmara Depreminin yakın olup olmadığını merak ediyor. Deprem olup olmadığını bilmek içinse en güvenilir kurumlar AFAD ve Kandilli Rasathanesidir. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün yaşanan depremleri mutlaka kaydeder. Peki 7 Aralık günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremlerden hangileri hissedildi? İşte son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN KAYDETTTİĞİ SON DEPREMLER

2023.12.07 08:35:35 38.3500 37.2823 2.1 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 08:26:11 37.9870 36.2672 13.9 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 08:04:33 37.4230 36.9690 7.9 -.- 1.9 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 07:55:31 36.9097 27.8657 1.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.07 07:30:56 40.6277 29.2318 10.8 -.- 1.4 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel

2023.12.07 07:28:05 38.1370 36.1750 5.0 -.- 2.1 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.07 07:24:34 38.0953 38.7350 5.6 -.- 1.6 -.- KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 07:12:10 38.4472 37.6333 2.3 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 06:33:57 39.9390 38.9130 5.3 -.- 1.5 -.- YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel

2023.12.07 06:29:30 37.4788 38.8833 21.4 -.- 1.8 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.12.07 05:40:17 40.8120 34.7233 7.4 -.- 2.0 -.- AYVAKOY-DODURGA (CORUM) İlksel

2023.12.07 05:29:44 38.1368 37.1287 6.0 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 05:18:36 40.2493 33.3765 7.9 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel

2023.12.07 04:54:08 38.7892 37.4803 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.07 04:30:05 38.0323 37.5745 5.0 -.- 3.2 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.07 03:50:44 38.4897 37.5115 19.6 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 03:33:12 35.1658 24.1105 8.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.07 03:07:19 40.2157 42.0922 8.8 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2023.12.07 02:56:21 37.8645 27.5973 5.0 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.07 02:55:07 37.2120 28.1613 3.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel

2023.12.07 02:30:17 38.3933 37.6185 5.4 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 02:29:12 37.3703 38.7632 5.5 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SANLIURFA) İlksel

2023.12.07 02:25:19 37.3600 38.7778 2.1 -.- 1.7 -.- CULMEN-(SANLIURFA) İlksel

2023.12.07 02:21:28 35.8640 35.6247 10.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2023.12.07 02:05:18 34.7523 25.4023 16.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.07 02:01:42 37.9013 37.9087 5.2 -.- 1.6 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.07 01:57:51 40.4330 28.8595 12.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.07 01:43:31 40.4452 28.8617 4.9 -.- 1.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.07 01:28:02 38.4422 37.6168 4.8 -.- 0.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.07 01:04:22 38.1333 36.6202 5.3 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 00:31:49 38.0942 36.9320 5.4 -.- 1.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.07 00:09:58 38.1482 36.6715 6.5 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

AFAD'IN 7 ARALIK'TA KAYDETTİĞİ DEPREMLER

07-12-2023 08:35:36 38.3372 37.2683 7 ML 2.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 612038

07-12-2023 08:04:33 37.465 37.0267 8.53 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 612036

07-12-2023 07:55:31 36.9272 27.9203 7.01 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [11.78 km] Milas (Muğla) 612035

07-12-2023 07:30:56 40.6511 29.2186 5.11 ML 1.3 Merkez (Yalova) 612037

07-12-2023 07:28:06 38.1569 36.1672 6.97 ML 2.1 Tufanbeyli (Adana) 612034

07-12-2023 07:24:33 38.1219 38.4931 9.17 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 612033

07-12-2023 06:33:56 39.9092 38.8189 6.9 ML 1.3 Refahiye (Erzincan) 612031

07-12-2023 06:29:30 37.53 38.9319 6.93 ML 1.6 Hilvan (Şanlıurfa) 612032

07-12-2023 05:40:16 40.8517 34.6536 7 ML 1.9 Dodurga (Çorum) 612028

07-12-2023 05:29:44 38.0869 37.1356 7 ML 2.2 Ekinözü (Kahramanmaraş) 612030

07-12-2023 05:18:36 40.2861 33.4269 7.03 ML 1.3 Kalecik (Ankara) 612029

07-12-2023 04:54:08 38.8122 37.4381 5.34 ML 2.2 Gürün (Sivas) 612027

07-12-2023 04:30:05 38.0439 37.5742 7 ML 3.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 612025

07-12-2023 03:07:19 40.2008 42.1253 6.99 ML 2.0 Horasan (Erzurum) 612026

07-12-2023 02:56:20 37.8761 27.6167 7.01 ML 2.1 Germencik (Aydın) 612023

07-12-2023 02:55:06 37.1869 28.1378 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 612024

07-12-2023 02:29:12 37.4356 38.7519 7.05 ML 1.6 Karaköprü (Şanlıurfa) 612017

07-12-2023 02:25:19 37.4353 38.7492 7.05 ML 1.7 Karaköprü (Şanlıurfa) 612020

07-12-2023 02:21:29 35.8436 35.6083 23.14 ML 2.4 Akdeniz 612022

07-12-2023 02:01:44 37.8747 37.8083 7.28 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 612015

07-12-2023 02:01:44 37.8747 37.8083 7.28 ML 1.9 Gölbaşı (Adıyaman) 612015

07-12-2023 01:57:53 40.3839 28.7072 6.91 ML 1.5 Marmara Denizi - [03.33 km] Mudanya (Bursa) 612016

07-12-2023 01:43:33 40.5128 28.7556 8.1 ML 0.8 Marmara Denizi - [05.24 km] Armutlu (Yalova) 612018

07-12-2023 01:36:53 38.3244 37.5572 6.99 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 612021

07-12-2023 01:35:45 39.2539 27.6653 9.29 ML 1.4 Soma (Manisa) 612019

07-12-2023 01:18:12 37.6211 35.8408 7 ML 0.9 Kozan (Adana) 612014

07-12-2023 01:04:23 38.1078 36.5772 7 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) 612013

07-12-2023 01:02:47 37.6178 35.8628 6.24 ML 1.0 Kozan (Adana) 612012

07-12-2023 00:09:58 38.1592 36.5592 6.97 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) 612011

07-12-2023 00:04:28 37.8861 36.1336 6.41 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 612010