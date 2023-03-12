AFAD'dan İstanbul için Kırmızı Eylem planı
İstanbul’daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD’ın hazırladığı ‘Kırmızı Eylem’ planında, İstanbul’da öncelikli dönüşümün uygulanması gereken semtler tek tek sıralandı.
AFAD’ın 5 ay önce İstanbul’un deprem riski taşıyan bölgelerine yönelik hazırladığı “Kırmızı Eylem” planına göre, kentte yüzden fazla semtte acilen depreme yönelik dönüşüm yapılması gerekiyor.
Haber Global’de yer alan habere göre; planda, cadde ve sokakların da acil müdahale ekiplerinin girişlerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilmiş.
Olası Büyük Marmara Depremi’nin İstanbul’da yol açacağı risklere yönelik endişe ve tartışmalar devam ederken, kent genelinde depreme ilişkin en önemli konuların başında eski yapıların dönüştürülmesi geliyor.
Dönüşümün hangi bölgelerde aciliyet oluşturduğu ise AFAD tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlanan “Kırmızı Eylem” başlıklı planlamasında yer alıyor. Planlamanın İstanbul kısmında yapı stoğu riskli olarak saptanan semtler detaylı olarak sıralanırken, 10 yıl içinde tamamlanması gerektiği belirtilen dönüşüm projelerinin her yıl en az yüzde 10’luk kısmının bitirilmesi vurgulanıyor.