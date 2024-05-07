Ağrı, Kars ve Erzincan beyazlar içinde

Ağrı, Kars ve Erzincan'da kar yağışı hala etkili oluyor.

Ağrı, Kars ve Erzincan beyazlar içinde
Editör: Yağmur Biçen

AĞRI

Ağrı'da  sağanak yerini yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla dağlık alanlar baharda da karla kaplandı. Taşlıçay ilçesinde de Aladağlar ile bazı dağlık alanlarda kar yağışı etkili oldu.

KARS

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımdaki köyleri beyaza bürüdü. Kar sabah saatlerinde de etkisini yüksek kesimlerde sürdürdü.

ERZİNCAN

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri beyaza bürüdü, hayvanlar meralara çıkarılamadı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile şehir merkezindeki sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimli köylerinde yağan kar, kışı aratmadı. Evler ve ekili alanlar beyaza büründü.

Refahiye ilçesine bağlı Gazipınarı köyünde küçükbaş hayvancılığı yapan Müslüm Şahan, AA muhabirine, sabah uyandıklarında kar manzarasıyla karşılaştıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı meraya çıkarmak için kalktığımızda kar yağdığını gördük. Bu mevsimde böyle bir havayı beklemiyorduk. Soğuk ve kar yağışı işimizi zorlaştırıyor ama yağışın olmasına da seviniyoruz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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