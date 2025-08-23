Ağustos sıcağı kavuruyor: Termometreler 41 dereceyi gösterecek, işte o iller 🔥
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, kuzey kesimlerde zamanla parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Rüzgârın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
Balıkesir 35°C ☀️
Edirne 34°C ☀️
İstanbul 31°C ☀️
Kırklareli 33°C ☀️
Ege
Az bulutlu ve açık.
Afyonkarahisar 34°C ☀️
Denizli 39°C 🔥
İzmir 35°C ☀️
Manisa 39°C 🔥
Akdeniz
Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı bulutlu.
Adana 36°C 🌤️
Antalya 31°C ☀️
Hatay 33°C ☀️
Isparta 36°C ☀️
İç Anadolu
Az bulutlu ve açık.
Ankara 34°C ☀️
Çankırı 38°C 🔥
Eskişehir 34°C ☀️
Konya 36°C ☀️
Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu.
Bolu 30°C ☀️
Düzce 32°C ☀️
Sinop 32°C ☀️
Zonguldak 27°C ☀️
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu.
Amasya 39°C 🔥
Rize 33°C 🌤️
Samsun 34°C 🌤️
Trabzon 32°C 🌤️
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık.
Erzurum 32°C ☀️
Kars 32°C ☀️
Malatya 37°C 🔥
Van 29°C ☀️
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır 41°C 🔥
Gaziantep 41°C 🔥
Mardin 39°C 🔥
Siirt 40°C 🔥