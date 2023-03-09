9 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları. Güncel benzin ve motorin fiyatları
Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıtta benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Doğal olarak insanlar benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Peki bugün akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da akaryakıt fiyatı ne kadar?
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,43 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,53 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,48 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,59 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,85 TL
Motorin fiyatı: 22,00 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,81 TL
Motorin fiyatı: 22,06 TL