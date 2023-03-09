9 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları. Güncel benzin ve motorin fiyatları

Son dönemde Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıtta benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Doğal olarak insanlar benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Peki bugün akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da akaryakıt fiyatı ne kadar?

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9 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları. Güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1 1 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,43 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21,53 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,48 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 21,59 TL

9 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları. Güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2 2 3

Ankara
Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,00 TL

9 Mart Perşembe güncel akaryakıt fiyatları. Güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3 3 3

İzmir
Benzin fiyatı: 20,81 TL

Motorin fiyatı: 22,06 TL