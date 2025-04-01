Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar
Araç sahipleri, bayram tatilinde akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bayram öncesinde gelen zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandı.
Döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederken, sürücüler güncel fiyatları merak ediyor.
benzin ve motorine bayram öncesi zam geldi
19 Mart’ta doların 41 TL seviyesine kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Kurun bir miktar geri çekilmesine rağmen yüksek seyretmesi nedeniyle, akaryakıta zam geldi.
25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.
26 Mart Çarşamba günü motorinin litre fiyatı ise 1 lira arttı.
Peki, bayramda akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte zam sonrası güncel fiyatlar...
güncel akaryakıt fiyatları (bayramın üçüncü günü)
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 46,53 TL
Motorin: 46,41 TL
LPG: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 46,38 TL
Motorin: 46,29 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara:
Benzin: 47,08 TL
Motorin: 47,14 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir:
Benzin: 47,45 TL
Motorin: 47,51 TL
LPG: 27,34 TL
Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı olarak değişebileceği belirtilirken, sürücülerin fiyat hareketliliğini yakından takip etmesi öneriliyor