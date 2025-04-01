Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar

Araç sahipleri, bayram tatilinde akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Bayram öncesinde gelen zamlarla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 1

Döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederken, sürücüler güncel fiyatları merak ediyor.

1 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 2

benzin ve motorine bayram öncesi zam geldi

2 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 3

19 Mart’ta doların 41 TL seviyesine kadar yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Kurun bir miktar geri çekilmesine rağmen yüksek seyretmesi nedeniyle, akaryakıta zam geldi.

3 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 4

25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.
26 Mart Çarşamba günü motorinin litre fiyatı ise 1 lira arttı.

4 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 5

Peki, bayramda akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte zam sonrası güncel fiyatlar...

5 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 6

güncel akaryakıt fiyatları (bayramın üçüncü günü)



6 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 7

İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 46,53 TL
Motorin: 46,41 TL
LPG: 27,59 TL

7 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 8

İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 46,38 TL
Motorin: 46,29 TL
LPG: 26,99 TL

8 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 9

Ankara:
Benzin: 47,08 TL
Motorin: 47,14 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir:
Benzin: 47,45 TL
Motorin: 47,51 TL
LPG: 27,34 TL

9 10
Akaryakıta zam geldi! İşte il il güncel fiyatlar - Resim: 10

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde döviz kuru ve petrol fiyatlarına bağlı olarak değişebileceği belirtilirken, sürücülerin fiyat hareketliliğini yakından takip etmesi öneriliyor

10 10
benzin akaryakıt