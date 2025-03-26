Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. Geçtiğimiz hafta döviz kurunda yaşanan sert dalgalanmalar sonrası benzin ve motorine zam geldi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme, vatandaşların bütçesine ek yük getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta dolar kuru 41 TL seviyesine kadar yükselmiş, ardından bir miktar gerilemişti. Ancak kurun yüksek seyretmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Akaryakıt sektörü temsilcileri, döviz kurundaki oynaklık ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimin pompa fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.

1 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 2

25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. Bugün ise motorinin litre fiyatı 1 lira arttı. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de sürebileceğine dikkat çekerken, özellikle küresel petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların yeni zamları tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

2 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 3

araç sahiplerini zorlu süreç bekliyor

3 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 4

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, nakliye ve lojistik sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artış, gıda ve temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıyabilir. Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının stabil hale gelmesi için ekonomik göstergelerde istikrar sağlanması gerektiğini vurguluyor.

4 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 5

şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları

istanbul avrupa yakası

Benzin: 46,53 TL
Motorin: 46,41 TL
LPG: 27,59 TL




5 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 6

istanbul anadolu yakası

Benzin: 46,38 TL
Motorin: 46,29 TL
LPG: 26,99 TL

6 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 7

ankara

Benzin: 47,08 TL
Motorin: 47,14 TL
LPG: 27,49 TL

7 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 8

izmir

Benzin: 47,45 TL
Motorin: 47,51 TL
LPG: 27,34 TL

8 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 9

Ekonomistler, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekerken, ilerleyen günlerde döviz kuru ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak fiyatlarda yeni değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.

9 10
Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar - Resim: 10
10 10
benzin akaryakıt