Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, nakliye ve lojistik sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artış, gıda ve temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıyabilir. Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının stabil hale gelmesi için ekonomik göstergelerde istikrar sağlanması gerektiğini vurguluyor.