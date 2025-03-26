Akaryakıtta yeni zam dalgası! İşte güncel fiyatlar
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası başladı. Geçtiğimiz hafta döviz kurunda yaşanan sert dalgalanmalar sonrası benzin ve motorine zam geldi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bu gelişme, vatandaşların bütçesine ek yük getirdi.
Geçtiğimiz hafta dolar kuru 41 TL seviyesine kadar yükselmiş, ardından bir miktar gerilemişti. Ancak kurun yüksek seyretmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Akaryakıt sektörü temsilcileri, döviz kurundaki oynaklık ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimin pompa fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirtiyor.
25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı. Bugün ise motorinin litre fiyatı 1 lira arttı. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların önümüzdeki günlerde de sürebileceğine dikkat çekerken, özellikle küresel petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası artışların yeni zamları tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
araç sahiplerini zorlu süreç bekliyor
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, nakliye ve lojistik sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Akaryakıt maliyetlerindeki artış, gıda ve temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıyabilir. Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının stabil hale gelmesi için ekonomik göstergelerde istikrar sağlanması gerektiğini vurguluyor.
şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları
istanbul avrupa yakası
Benzin: 46,53 TL
Motorin: 46,41 TL
LPG: 27,59 TL
istanbul anadolu yakası
Benzin: 46,38 TL
Motorin: 46,29 TL
LPG: 26,99 TL
ankara
Benzin: 47,08 TL
Motorin: 47,14 TL
LPG: 27,49 TL
izmir
Benzin: 47,45 TL
Motorin: 47,51 TL
LPG: 27,34 TL
Ekonomistler, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekerken, ilerleyen günlerde döviz kuru ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak fiyatlarda yeni değişiklikler yaşanabileceğini belirtiyor.