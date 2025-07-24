AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek?
İstanbul, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kavruluyor. AKOM, “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak kent genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de süreceğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek.
AKOM’a göre İstanbul’da sıcaklıklar 33 ila 37 derece arasında değişecek. Rüzgarın ise kuzey (poyraz) yönünden zaman zaman 20 ila 50 km/s hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Nem oranı %40 ile %85 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece civarında seyredecek.
ÖĞLE SAATLERİ RİSKLİ
AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
“Özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu öğle saatlerinde, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları önemle tavsiye edilir.”
Ayrıca vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, güneş altında uzun süre kalmamaları ve koruyucu önlemler almaları istendi.
30 TEMMUZ’A KADAR YAĞIŞ YOK
AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor.
Hava sıcaklıklarının 34 ila 37 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, gökyüzü genel olarak açık olacak.
Sadece cumartesi ve çarşamba günleri az bulutlu, diğer günler ise tamamen güneşli geçecek. Özellikle pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların yeniden 35 dereceyi aşması bekleniyor.