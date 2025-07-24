AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek?

ÖĞLE SAATLERİ RİSKLİ

AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu öğle saatlerinde, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları önemle tavsiye edilir.”