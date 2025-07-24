AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek?

İstanbul, Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kavruluyor. AKOM, “Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Temmuz 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak kent genelinde etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de süreceğini duyurdu.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 2

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları hafta boyunca mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 3

AKOM’a göre İstanbul’da sıcaklıklar 33 ila 37 derece arasında değişecek. Rüzgarın ise kuzey (poyraz) yönünden zaman zaman 20 ila 50 km/s hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 4

Nem oranı %40 ile %85 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı da 25 derece civarında seyredecek.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 5

ÖĞLE SAATLERİ RİSKLİ

AKOM tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Özellikle sıcaklıkların en yüksek olduğu öğle saatlerinde, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları önemle tavsiye edilir.”

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 6

Ayrıca vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, güneş altında uzun süre kalmamaları ve koruyucu önlemler almaları istendi.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 7

30 TEMMUZ’A KADAR YAĞIŞ YOK

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul’da 30 Temmuz Çarşamba gününe kadar yağış beklenmiyor.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 8

Hava sıcaklıklarının 34 ila 37 derece arasında seyredeceği tahmin edilirken, gökyüzü genel olarak açık olacak.

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AKOM’dan dışarı çıkmayın çağrısı: Afrikadan gelen sıcak dalgası ne kadar sürecek? - Resim: 9

Sadece cumartesi ve çarşamba günleri az bulutlu, diğer günler ise tamamen güneşli geçecek. Özellikle pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların yeniden 35 dereceyi aşması bekleniyor.

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