Aksaray'da Motor Ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı Var

Aksaray Konya yolu üzerinde bir minibüsle çarpışan motosiklet kaza yaptı. Kazada yaralanan 19 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da Motor Ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı Var
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Kaza, saat 10.00 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu Bozcamahmut Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden İ.Y. (28) idaresindeki 42 ACY 535 plakalı minibüs, kavşakta köy yolundan çıkan E.E. (19) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken minibüs sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazada motosiklet kullanılmaz hale gelirken minibüsün ön kısmı adeta hurdaya döndü.
Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

# minibüs kazası # Aksaray
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