Alkollü şahıslardan polise direniş! ‘Gözüm görmüyor’ diyen şahıs güçlükle gözaltına alındı

Polis aracıyla gözaltına alınmak istenen alkollü şahıs ise, biber gazının etkisiyle gözlerini açamadığını ileri sürerek gözaltına alınmak istemedi. Şahıs bu esnada, "Benim gözümü açın görmüyorum ben. Neredeyim ben?" diye tepki gösterdi.