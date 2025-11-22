Alkollü şahıslardan polise direniş! ‘Gözüm görmüyor’ diyen şahıs güçlükle gözaltına alındı
Aksaray'da bir dinlenme tesisinde elindeki bıçakla huzursuzluk çıkardığı iddia edilen iki alkollü şahsa müdahale eden polis ekipleri, şahısların mukavemeti üzerine biber gazı kullanmak zorunda kaldı.
Olay, Aksaray-Adana karayolu üzerinde yer alan Karasu Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinde akşam saatlerinde gerçekleşti.
İddialara göre, aşırı alkol aldıkları belirtilen iki şahıs, ellerindeki bıçakla tesiste huzursuzluk çıkarmaya başladı.
Tesisteki vatandaşlar ve yetkililer durumu derhal polise bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede adrese intikal eden polis ekipleri, şahısların üzerini aramak isteyince direnişle karşılaştı.
Bir süre sonra memurlara mukavemette bulunan şahıslardan biri, polis tarafından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Polis aracıyla gözaltına alınmak istenen alkollü şahıs ise, biber gazının etkisiyle gözlerini açamadığını ileri sürerek gözaltına alınmak istemedi. Şahıs bu esnada, "Benim gözümü açın görmüyorum ben. Neredeyim ben?" diye tepki gösterdi.
Polis merkezine gitmeyi reddeden bu şahıs ve basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalışan arkadaşı, ekipler tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. İki şahıs, bindirildikleri polis aracıyla incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.