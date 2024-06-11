Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: 'Acil hazırlık yapın'

Memiş, bu hafta altın fiyatlarının 2400-2450 lira aralığını takip edeceğini ve 2400 liranın altına düşmesi durumunda gram altının 2380 lira seviyesini test edebileceğini ifade etti. Ayrıca, bayram nedeniyle 9 günlük resmi tatil süresince alım fırsatı oluşmayacağını belirtti.