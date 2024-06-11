Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarı: 'Acil hazırlık yapın'
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ile ilgili yatırımcıya dikkat çekici uyarıda bulundu. Tarih veren Memiş, 'Acil hazırlık yapın' diyerek gram altının fiyatını söyledi.
Ekonomist İslam Memiş, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının altın fiyatlarında ciddi bir yükselişi tetikleyebileceğini ifade etti. Özellikle önümüzdeki çarşamba günü yapılacak açıklamanın, altın piyasaları açısından kritik bir önem taşıdığını vurguladı.
Memiş, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına yönelik beklentilerin şekilleneceğini belirtti.
Yaptığı değerlendirmelerde, altın fiyatlarının dip seviyelerine yaklaştığını ve Temmuz ayından itibaren önemli yükselişlerin yaşanacağını öngördüğünü belirtti.
Memiş, bu hafta altın fiyatlarının 2400-2450 lira aralığını takip edeceğini ve 2400 liranın altına düşmesi durumunda gram altının 2380 lira seviyesini test edebileceğini ifade etti. Ayrıca, bayram nedeniyle 9 günlük resmi tatil süresince alım fırsatı oluşmayacağını belirtti.