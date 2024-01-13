Ankara-İstanbul Arası Artık İki Saat Bile Değil! Yeni Hızlı Trenle Ankara ve İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşecek! Biletler Kaç TL Olacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapılacak yeni tren hattı ile Ankara ve İstanbul arasının 80 dakikaya düşeceğini duyurdu. Peki bu trenin biletileri kaç TL olacak? Sefer saatleri belli oldu mu?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada yeni Kalkınma Yolu projesinin detaylarını anlattı. Projenin en önemli parçası ise İstanbul-Ankara arası mesafeyi 1.5 saate düşüren hızlı tren projesi olacak.
İstanbul-Ankara arası mesafeyi 80 dakikaya düşürecek olan hat, Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçecek.
Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kalkınma Yolu projemizin en önemli parçalarından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu projemizin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz. İnşallah 2028’de de hayata geçirmiş oluruz. Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattını gündeme aldık. Uzunluğu 344 kilometre olacak ve saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul-Ankara arası trenle 80 dakikaya gidilecek.”
İstanbul Ticaret Odası toplantısında açıklama yapan Uraloğlu, son 21 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için sadece bakanlık olarak 1 trilyon 163 milyar 200 milyon TL yatırım yapıldığını açıkladı.