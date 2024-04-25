Ankara-İzmir arası hızlı tren mi geliyor?

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. "Polatlı-Afyonkarahisar arasında hızlı tren hattı için toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu anda, 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamladık. Umuyoruz ki mayıs ayı içinde tünelin kazısını tamamlayacağız." dedi. Peki, Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman faaliyete geçecek? İşte, ayrıntılar...

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümü 2026, tamamı ise 2027 yılında biteceği öngörülüyor.