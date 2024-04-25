Ankara-İzmir arası hızlı tren mi geliyor?
Türkiye'ye yeni bir hızlı tren daha geliyor. Ankara ile İzmir arasında sefer yapacak tren hattının yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıması bekleniyor. Ayrıca, Ankara ile İzmir, Uşak ve Manisa arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde azalması bekleniyor.
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin ilerleyişi hakkında bilgi verdi. "Polatlı-Afyonkarahisar arasında hızlı tren hattı için toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu anda, 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamladık. Umuyoruz ki mayıs ayı içinde tünelin kazısını tamamlayacağız." dedi. Peki, Ankara İzmir hızlı tren hattı ne zaman faaliyete geçecek? İşte, ayrıntılar...
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümü 2026, tamamı ise 2027 yılında biteceği öngörülüyor.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümü 2026, tamamı ise 2027 yılında biteceği öngörülüyor.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI GÜZERGÂHI
508 kilometre uzunluğundaki tren hattının kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olacak şekilde 10 istasyon yer alacak.
ANKARA İZMİR ARASI 3,5 SAATE DÜŞECEK!
Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek.