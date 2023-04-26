Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: O Yüksek Hızlı Tren hattı Mayıs sonuna kadar ücretsiz
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, gerçekleştirilen törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, gerçekleştirilen törenle açıldı. Trenin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.
MAYIS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun" dedi.
ANKARA-SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HATTININ İLK SEFERİ
405 kilometre uzunluğundaki hatta, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Hat ile Ankara-Sivas kesimindeki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düştü. 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.