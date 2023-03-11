11 Mart Ankara'da elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 11 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Elmadağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler :ADNAN KAHVECİ, KARGALI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 08:40
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 10:40
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Nallıhan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KURUCA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 15:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çamlıdere
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KAYABAŞI, ÜREĞİL ÇİFTLİĞİ, HACI MEHMET EFENDİ, SAVAŞ, BEŞBEYLER, YAĞLICA ALUÇ, ETHEM PEHLİVAN, ÇİÇEKÇİLER, HAFIZ ZİYA TIĞLIOĞLU, PARMAKSIZ, PARK, ÖMER ERKAYA, ÇİRÇİR, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, YAMAN, MUSTAFA YEŞİL, ÖZGÜR, BEYLER, ÖZÇELİK, KAPAN, HACI ŞEVKET EFENDİ, ÇALIKIRAN, GÜRSOYLAR, HACI KARA AHMET, KOÇAK, ODABAŞI, ŞEHİT DURALİ AYDIN, HACI BEKİR EFENDİ, UÇAR, CUMHURİYET, ÇAMYANI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Güdül
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ŞEHİT NECİBETTİN ALTAY, YUNUS EMRE, ATATÜRK.., GAZİ ALİ ÇAVUŞ, ALPERENLER, SAVAŞLAR, AHMET ÇAVUŞ, BEĞBÖĞREK, AHMET ONBAŞI, İMAMOĞLU, LALE_1, KÖROĞLU, KOCA MUHTAR, KARAGÖZ, ÇİĞDEM, SEMERCİ, YAĞMUR BABA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 11 Mart 2023 Cumartesi 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 11 Mart 2023 Cumartesi 12:30