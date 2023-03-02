Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 2 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sincan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇATALCA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 16:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ayaş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : A KÜMESİ ILICA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 10:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 16:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kahramankazan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AYDIN, FEVZİ ÇAKMAK, DELİLER ÇİFTLİĞİ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 10:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 18:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Elmadağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BAĞLARBAŞI, FATİH 1, FATİH 2, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, BAĞLARBAŞI 1, ERGENEKON, FATİH, TAŞ, 217, 237, 216, FATIH KÜME EVLERI, FATİH 4
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 11:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 13:30