Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler

Ankara'da 2 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.

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Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 1 1 14

Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler;

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sincan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇATALCA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 10:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 16:30

Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 2 2 14

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Ayaş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : A KÜMESİ ILICA

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 10:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 16:00

Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 3 3 14

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kahramankazan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : AYDIN, FEVZİ ÇAKMAK, DELİLER ÇİFTLİĞİ

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 10:30

Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 18:30

Ankara'da elektrik kesintisi! 2 Mart Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler - Resim: 4 4 14

Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Elmadağ
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BAĞLARBAŞI, FATİH 1, FATİH 2, FATİH 6, FATİH 3, FATİH 5, FATİH 7, BAĞLARBAŞI 1, ERGENEKON, FATİH, TAŞ, 217, 237, 216, FATIH KÜME EVLERI, FATİH 4

Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 02 Mart 2023 Perşembe 11:00

Elektrik kesintisi bitiş saati : 02 Mart 2023 Perşembe 13:30