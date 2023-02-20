Ankara'da elektrik kesintisi! 21 Şubat Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 21 Şubat Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Şereflikoçhisar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : PALAZOBASI KÜME, KARABÜK, MUSULAR, KADINCIK, DELİLLER, SADIKLI, PARLASAN, ŞEYHLİ, HAYDARLI, EBEMÖLEN YAYLASI, YAZISÖĞÜT, İNEBEYLİ, PALAZOBASI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 12:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Gölbaşı
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BEZİRHANE MERKEZ, KARAOĞLAN, MAHMATLI BAHÇE, OĞULBEY, YURTBEYİ, 4024, EVREN YAYINCILIK-, 4023, 3964, 3092, 3900, 3914, 4060, 3937, 4056, 3941, 3926, 3908, 4044, 3902, 4036, 3959, 4061, ASAR, 11, ANKARA, ANDEZİT KESMETAŞ FAB-, 3924, 4087, 3977, 4073, 4082, 3967, 4064, 3946, 3918, 4037, 4011, 3998, 4035, 4009, 3939, 3984, 4071, 4057, 3907, 3940, 4048, 4074, 3920, 3901, 3916, 3965, 3922, 4046, 3921, 4080, 4005, 4033, 3991, 3909, 4007, 4002, 3905, 3915, 3923, 4008, 4014, 3935, 3948, 4004, 3952, 4083, 4003, 6, 3913, 4052, 4069, 4038, 3903, 3904, 4047, 4027
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 18:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kızılcahamam
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YETİŞTİRME, YARBAŞI, KIRIM, ORUÇ GAZİ, GÜLŞENLER, ULUBATLI HASAN, FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT HÜSEYİN KÖKSAL, FEVZİ ÇAKMAK, ADA, ARDIÇ, ENGÜREL, SELÇUKLULAR, MÜRŞİT GANİ ERDOĞAN, ŞEYH EDEBALİ, AKYÜZLER, MEHMET AKİF ERSOY, ANKARA, NECİP FAZIL KISAKÜREK, REMZİYE ÖZTOPRAK, ŞEHİT ALİ ARIÖZ, SÜMBÜL, AHMET ÖZTEKİN, OSMANLILAR, ADEM ÖZBEKLER, ORMAN İŞLETMESİ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 14:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Güdül
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SALİHLER
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 21 Şubat 2023 Salı 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 21 Şubat 2023 Salı 12:30