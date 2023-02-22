Ankara'da elektrik kesintisi! 22 Şubat Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 22 Şubat Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kalecik
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : KARATAŞ, AYRANCI, GÖKDERE
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:45
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:15
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Akyurt
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ELECİK, AHMETADİL, KOZAYAĞI, ARKBÜRK, AKCATAŞ, ÇİFTLİKKÖY, HASAYAZ, KARAHÖYÜK, TAVŞANCIK, YENİÇÖTE, YILANLI, KUYUCAK-, AFŞAR, DEMİRTAŞ, HANÇILI, KARATEPE, KINIK, YÜZBEY, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, KUYUCAK KÜME, ŞEMSETTİN, YEŞİLÖZ, ESKİKÖY, DEĞİRMENKAYA, SIRIKLI, GÜNDOĞMUŞ
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 09:45
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:15
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çankaya
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : 458, 488, 487, 486, 459, 448, 457
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çamlıdere
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, TOKAR, YAHŞİHAN YAYLASI, ÖZMÜŞ, BUĞRALAR, MANDIRA ÖZMÜŞ, YAYLA İNCEÖZ, BAKIRLI, YAYLA SARIKAVAK, ÇAL, YAYLA ELVANLAR, YAYLA ÖZMÜŞ, MANDIRA BÖKELER
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Şubat 2023 Çarşamba 13:00