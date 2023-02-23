Ankara'da elektrik kesintisi! 23 Şubat Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 23 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Mamak
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : 2190, YUNUS EMRE., 2167, 2194, 2198, KARACADERE, 2104, KIŞLADERE, 2191, 2151, ARDIÇÖZÜ, 2189, 2168, KAZIM KARABEKİR, 2214, 2166, 2201, 2192, 2204, 2199, 2205, 2150, 2141, 2102, 100. YIL, ORTAKÖY, 2163, 2197, 2196, 2143, 2213, 2159, 2195, 2188, 2162, 2144, 2131, 2186, 2134, 2142, KUTLUDÜĞÜN-, YUNUS EMRE, 2169, 2160, 2181
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 17:00
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Çubuk
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : SITMAPINAR, ARKALTI, AŞAĞI, DÜZKEPİRLER, YOL ÜSTÜ, YENİCE YOLU SAĞ, 1, İKİPINAR, ÇEŞMELER, YILMAZLAR, BALPINAR, BAHÇELER, HARMANLAR, DEVELİLER, TİFTİKÇİLER, PAŞALAR, AKÇALI, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, BİNALİ YILDIRIM, SIL, KIZILCA
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 09:15
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 14:15
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Mamak
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : MENDERES, EVREN, 2258, 2218, ARDIÇÖZÜ, 2214, 2217, YUNUS EMRE., 2257, 2166, 2259
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 23 Şubat 2023 Perşembe 09:15
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 11:15
Elektrik kesintisinin tahmin süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilediği ilçe belediyesi : Kalecik
Elektrik kesintisinden etkilediği yerler : ŞEYHMAHMUT, ÇİFTLİKKÖY, ESKİKÖY
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 09:15
Elektrik kesintisi bitiş saati : 23 Şubat 2023 Perşembe 17:15