Ankara'da elektrik kesintisi! 25 Şubat Ankara elektrik kesintisi olacak ilçeler
Ankara'da 25 Şubat Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı.
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bala
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : BÜYÜKCAMİLİ, BEKTAŞLI
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:30
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Gölbaşı
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : OĞULBEY
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat 30 dakika
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Sincan
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : ÇİÇEKTEPE, ESENLER, ESENLER MEZRA, YENİ PEÇENEK
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 15:30
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : Ankara
Elektrik kesintisinden etkilediği ilçe belediyesi : Çankaya
Elektrik kesintisinden etkilediği yerler : 2138, 2129/1, 2127, 2146, 2137, 2140, 2136, 2132, 2076, 2141
Elektrik kesintisi nedeni : ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Elektrik kesintisi başlama saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:00