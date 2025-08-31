Ankara’da sessizlik aldatıyor mu? 7 büyüklüğünde deprem kapıda olabilir!

“BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR FONSU OLUŞTURULMALI”

Prof. Dr. Seyitoğlu, sadece uyarı yapmakla kalmadı, çözüm önerilerini de dile getirdi. Bilimsel araştırmalar için devlet destekli fonlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Seyitoğlu, “Bilim insanlarının işverenlerin arkasından koşup fon yaratması gibi bir olayın olması akıl almaz bir şey. Olması gereken, devletin vergisini alması ve o vergilerden TÜBİTAK’ta araştırma fonu oluşturulmasıdır,” dedi.