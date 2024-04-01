Ankara'dan acı haber! Yıkımı yapılan evde genç işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın molozları taşınırken istinat duvarı çöktü. İşte haberin detayları...

Ankara'dan acı haber! Yıkımı yapılan evde genç işçi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yıkımı yapılan binanın molozları taşınırken istinat duvarı çöktü. 18 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti. Moloz kaldırma sırasında kepçe müdahalesiyle istinat duvarı çöktü. 

Ankara'dan acı haber! Yıkımı yapılan evde genç işçi hayatını kaybetti - Resim : 1
Rasim Yılmaz (18)

Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz enkaz altında kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9, arama kurtarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik kurtarma çalışmaları sonucu 18 yaşındaki genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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