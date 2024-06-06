Ankaralılar dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı

Ankara il merkezinde 2 saatlik periyotta gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Vatandaşlardan olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Ankaralılar dikkat! Sağanak uyarısı yapıldı
Editör: Mert Sagit

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara il merkezinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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