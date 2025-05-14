Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!

Sığınak, çelik kapılarla korunan üç giriş kapısına sahip. Ancak zamanla iki kapı kullanılmaz hale geldi ve şu anda sadece bir kapı açılabiliyor. Genişliği 3,5-4 metre arasında, yüksekliği ise 3-3,5 metre olan sığınak, içerdiği 10 salon, 15 oda, 10 koridor, 12 tuvalet, 8 pisuar, 12 lavabo, 2 su motoru ve 1 yedek jeneratörle dikkat çekiyor.