Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!
Ankara Kalesi’nin derinliklerinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen gizli bir şehir, 2025 yılında halkın ziyaretine açılacak.
Savaş yıllarında alınan güvenlik önlemleriyle inşa edilen bu sığınak, dönemin hükümetinin güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara'nın altına kuruldu.
Savaşın zorlu günlerinde, Almanya’dan gelen bir ekip tarafından 1.200 metrekarelik bir alana inşa edilen bu yer altı şehir, 3.600 kişiye kısa süreli, 1.200 kişiye ise uzun süreli barınma sağlamak için tasarlandı.
Kalealtı Sığınağı olarak bilinen bu alan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümet yetkilileri için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladı.
Gizli Şehirde Ne Var?
Sığınak, çelik kapılarla korunan üç giriş kapısına sahip. Ancak zamanla iki kapı kullanılmaz hale geldi ve şu anda sadece bir kapı açılabiliyor. Genişliği 3,5-4 metre arasında, yüksekliği ise 3-3,5 metre olan sığınak, içerdiği 10 salon, 15 oda, 10 koridor, 12 tuvalet, 8 pisuar, 12 lavabo, 2 su motoru ve 1 yedek jeneratörle dikkat çekiyor.
Ayrıca, gaz saldırılarına karşı dört hava filtresiyle korunuyor.
Gizli Yer Altı Şehri, 2025’te Müzeye Dönüşüyor
Ankara Kalesi'nin altındaki bu sığınak, 2025 yılı itibariyle AFAD tarafından restorasyona alınarak bir müze olarak halkın ziyaretine açılacak.
Altındağ Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, burası hem tarihi hem de turistik açıdan önemli bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.
Altındağ Belediye eski Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Burası aynı zamanda tarihi tescilli bir alan. Müze olarak herkesin ilgisini çekecek bir hale dönüştürmek için çalışıyoruz" dedi.
Balcı, sığınağın İspanya’daki örneklerine benzer şekilde bir sığınak müzesi olacağı bilgisini verdi.
Ancak, Türkiye’nin savaş dışı kalması nedeniyle bu sığınağın hiç kullanılmadığı da önemli bir fark olarak öne çıkıyor.