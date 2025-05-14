Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!

Ankara Kalesi’nin derinliklerinde yer alan ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen gizli bir şehir, 2025 yılında halkın ziyaretine açılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 1

Savaş yıllarında alınan güvenlik önlemleriyle inşa edilen bu sığınak, dönemin hükümetinin güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara'nın altına kuruldu.

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 2

Savaşın zorlu günlerinde, Almanya’dan gelen bir ekip tarafından 1.200 metrekarelik bir alana inşa edilen bu yer altı şehir, 3.600 kişiye kısa süreli, 1.200 kişiye ise uzun süreli barınma sağlamak için tasarlandı. 

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 3

Kalealtı Sığınağı olarak bilinen bu alan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümet yetkilileri için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı amaçladı.

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 4

Gizli Şehirde Ne Var?

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 5

Sığınak, çelik kapılarla korunan üç giriş kapısına sahip. Ancak zamanla iki kapı kullanılmaz hale geldi ve şu anda sadece bir kapı açılabiliyor. Genişliği 3,5-4 metre arasında, yüksekliği ise 3-3,5 metre olan sığınak, içerdiği 10 salon, 15 oda, 10 koridor, 12 tuvalet, 8 pisuar, 12 lavabo, 2 su motoru ve 1 yedek jeneratörle dikkat çekiyor.

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 6

Ayrıca, gaz saldırılarına karşı dört hava filtresiyle korunuyor.

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 7

Gizli Yer Altı Şehri, 2025’te Müzeye Dönüşüyor

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 8

Ankara Kalesi'nin altındaki bu sığınak, 2025 yılı itibariyle AFAD tarafından restorasyona alınarak bir müze olarak halkın ziyaretine açılacak. 

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 9

Altındağ Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, burası hem tarihi hem de turistik açıdan önemli bir cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 10

Altındağ Belediye eski Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Burası aynı zamanda tarihi tescilli bir alan. Müze olarak herkesin ilgisini çekecek bir hale dönüştürmek için çalışıyoruz" dedi. 

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 11

Balcı, sığınağın İspanya’daki örneklerine benzer şekilde bir sığınak müzesi olacağı bilgisini verdi. 

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 12

Ancak, Türkiye’nin savaş dışı kalması nedeniyle bu sığınağın hiç kullanılmadığı da önemli bir fark olarak öne çıkıyor.

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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 13
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Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! - Resim: 14
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