Antalya’da şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu: Devrilen ağacın altında kalan 3 kişi yaralandı
Antalya’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Muratpaşa ilçesinde devrilen bir ağacın altında kalan üç kişi yaralandı.
Yayınlanma: Güncellenme:
Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Muratpaşa ilçesindeaniden bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaleiçi bölgesi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’ta ise rüzgarın etkisiyle bir ağaç devrildi. Bu sırada kafede oturan üç kişi ağacın altında kalarak yaralandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi hafif, bir kişi ise daha ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıları ağacın altından çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.
5 8
6 8
7 8
8 8