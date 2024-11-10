Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz!
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri uyarınca, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçların kış lastiği kullanması gerekiyor.
Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine, 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira ceza uygulanacak.
Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağı yeniden değerleme oranıyla 2025'te güncellenecek.
Lastik sökme-takma ücretleri 600 TL’den başlarken, 13-14 inç jantlar için bu ücret 600 TL, 15-16 inç jantlar için 750 TL, 17 inç için 850 TL, 18 inç için 950 TL, 19 inç için 1.100 TL ve 20-21 inç jantlar için 1.250 TL olarak uygulanıyor. Lastik otel hizmeti de bu fiyatlarla aynı düzeyde sunuluyor.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, mevsime uygun lastik kullanımının trafik güvenliği açısından önemine vurgu yaparak, “Kış aylarında hava sıcaklıkları 7 derece ve altına düştüğünde kış lastiği kullanılması elzemdir.
Yanlış lastik tercihi, kazaların en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle yaz lastikleri, soğuk havalarda yol tutuş kaybına ve fren mesafesinin uzamasına neden olur” dedi.
Erkoç ayrıca, lastik alınırken üretim tarihine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.