Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz!

Lastik sökme-takma ücretleri 600 TL’den başlarken, 13-14 inç jantlar için bu ücret 600 TL, 15-16 inç jantlar için 750 TL, 17 inç için 850 TL, 18 inç için 950 TL, 19 inç için 1.100 TL ve 20-21 inç jantlar için 1.250 TL olarak uygulanıyor. Lastik otel hizmeti de bu fiyatlarla aynı düzeyde sunuluyor.