Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz!

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlemeleri uyarınca, 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçların kış lastiği kullanması gerekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 1

 Kış lastiği takmayan ticari araç sahiplerine, 2024 yılı itibarıyla 4 bin 69 lira ceza uygulanacak.

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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 2

Bu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklayacağı yeniden değerleme oranıyla 2025'te güncellenecek.

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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 3

Lastik sökme-takma ücretleri 600 TL’den başlarken, 13-14 inç jantlar için bu ücret 600 TL, 15-16 inç jantlar için 750 TL, 17 inç için 850 TL, 18 inç için 950 TL, 19 inç için 1.100 TL ve 20-21 inç jantlar için 1.250 TL olarak uygulanıyor. Lastik otel hizmeti de bu fiyatlarla aynı düzeyde sunuluyor.

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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 4

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, mevsime uygun lastik kullanımının trafik güvenliği açısından önemine vurgu yaparak, “Kış aylarında hava sıcaklıkları 7 derece ve altına düştüğünde kış lastiği kullanılması elzemdir.

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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 5

Yanlış lastik tercihi, kazaların en önemli nedenlerinden biridir. Özellikle yaz lastikleri, soğuk havalarda yol tutuş kaybına ve fren mesafesinin uzamasına neden olur” dedi.

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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 6

 Erkoç ayrıca, lastik alınırken üretim tarihine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 7
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Araç sahipleri dikkat: 1 Aralık'tan sonra ceza alabilirsiniz! - Resim: 8
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