Arda Turan Ve Seçil Erzan'ın Yeni Mesajları Ortaya Çıktı: "Kendimden İğrendim Seçil"

Futbol dünyasındaki dolandırıcılık vurgunuyla ilgili Arda Turan ve Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı. Turan, "Evin içinde panik halindeyim. Her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim." ifadelerini kullandı.

Arda Turan Ve Seçil Erzan'ın Yeni Mesajları Ortaya Çıktı: "Kendimden İğrendim Seçil"
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Mahkemeye müracaat eden bir gizli tanık ise Erzan’ın parayı üst düzey bir bankacıyla birlikte İsviçre’ye kaçırdığını iddia etti.

İddialar, mesajlar, gizli tanıklar... 'Fatih Terim Fonu' adı altında yapılan dolandırıcılık vurgunuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Olayın baş şüphelisi Seçil Erzan ile Arda Turan'ın arasında geçen sohbetin devamı da basına yansıdı. O mesajlarda Turan, parasını almak istediğini, sağlık sorunları yaşadığını anlattı.

Yazışmalara göre, Arda Turan'ın "Evin içinde panik halindeyim, senden ricam, yarın herhangi bir eksik gedik olmasın. Pazartesi herkes ödeme için mesaj atmış." şeklindeki mesajına sanık Erzan "Gerçekten sakin ol, ben işin başında sağlam durmalıyım ki işi çözeyim. Sen panik olunca ben de panik olmaya başlıyorum." yanıtını verdi.

Turan, "Evin içinde panik halindeyim. Her gün bu parayı konuşmaktan düşünmekten kendimden iğrendim." ifadelerini de kullandı.

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Mahkemeye müracaat eden bir gizli tanık, Seçil Erzan’ın parayı üst düzey bir bankacıyla birlikte İsviçre’ye kaçırdığını iddia etti.

# Arda Turan # dolandırıcılık
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