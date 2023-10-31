Arıcılığa Ait Tüm Ayrıntılar Afşin'deki Arı Dünyasında

11 ilimizi vuran deprem sonrası afetin izleri hızla siliniyor. Kahramanmaraş Afşin’de hem Arı Dünyası açıldı hem de Fatih Sultan Mehmet’in eşi Sitti Mükrime Hatun çeyiz sergisi görücüye çıktı.

Arıcılığa Ait Tüm Ayrıntılar Afşin'deki Arı Dünyasında

Afşin ilçesinde Türkiye’nin tek parça Lavanta bahçesi içerisinde arıcılığa ait tüm ayrıntıların yer aldığı Türkiye’de bir ilk olan Arı Dünyası merkezi açıldı.

Deprem sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında adımlar atıldığını ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, projeyle arıların dünyasının en ince ayrıntılarıyla inceleneceği i belirtti.

İlçedeki çalışmalardan biri de Fatih Sultan Mehmet’in eşi Sitti Mükrime Hatun çeyiz sergisinin açılışıydı. Serginin açılışı yapıldı.

Belediye ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan protokolle açılan sergide Sitti Mükrime Hatun'un çeyizi yeniden tasarlandı.

Belediye Başkanı Güven, ilk sergiye ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

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