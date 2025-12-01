Arnavutköy'de dehşet anları: Tır tamirhanesi alevlere teslim oldu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple bir tır tamirhanesinde çıkan yangın, kısa sürede şiddetlenerek iş yerinde büyük çaplı hasara neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, yangın yaklaşık olarak saat 11.00 sıralarında Arnavutköy’e bağlı Boğazköy İstiklal Mahallesi Rauf Sokak üzerinde bulunan tır tamirhanesinde başladı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede bütün tamirhaneyi kapladı.
Yangın ihbarının ardından olay yerine süratle Arnavutköy'ün yanı sıra, Sultangazi ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler, çevredeki diğer araç ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, tır tamirhanesinde ağır maddi hasar oluştu. İtfaiye ve emniyet ekipleri, yangının çıkış sebebine yönelik detaylı incelemeyi başlattı.