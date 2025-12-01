Arnavutköy'de dehşet anları: Tır tamirhanesi alevlere teslim oldu

Yangın ihbarının ardından olay yerine süratle Arnavutköy'ün yanı sıra, Sultangazi ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesi sayesinde alevler, çevredeki diğer araç ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.