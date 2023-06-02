Arnavutköy'de "mavi dere" tehdidi: Mahalle sakinleri tedirgin!

Arnavutköy'de derenin mavi renge dönüşmesi ve yaydığı kötü koku bölgeyi tehdit ediyor. Mahalle sakinleri mavi dereden dolayı tedirgin. Derenin renginde yaşanan değişimin sebebi ise ortaya çıktı...

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Arnavutköy'de "mavi dere" tehdidi: Mahalle sakinleri tedirgin! - Resim: 1 1 10

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde "mavi dere" endişesi yaşanıyor.

Arnavutköy'de "mavi dere" tehdidi: Mahalle sakinleri tedirgin! - Resim: 2 2 10

Bölge sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Deresi'ne, oradan da İstanbul'a su sağlayan Alibeyköy Barajı'na akan dere yaklaşık 3 aydır mavi renkte akıyor.

Arnavutköy'de "mavi dere" tehdidi: Mahalle sakinleri tedirgin! - Resim: 3 3 10

Derenin mavi akması görenleri hayrete düşürürken etrafa yayılan kötü koku, mahalle sakinlerini tedirgin etmiş durumda.

Arnavutköy'de "mavi dere" tehdidi: Mahalle sakinleri tedirgin! - Resim: 4 4 10

Çevreye rahatsızlık veren derenin mavi renge dönüşmesinin sebebi ise ortaya çıktı.