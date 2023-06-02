Arnavutköy'de "mavi dere" tehdidi: Mahalle sakinleri tedirgin!
Arnavutköy'de derenin mavi renge dönüşmesi ve yaydığı kötü koku bölgeyi tehdit ediyor. Mahalle sakinleri mavi dereden dolayı tedirgin. Derenin renginde yaşanan değişimin sebebi ise ortaya çıktı...
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde "mavi dere" endişesi yaşanıyor.
Bölge sakinlerinden edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Deresi'ne, oradan da İstanbul'a su sağlayan Alibeyköy Barajı'na akan dere yaklaşık 3 aydır mavi renkte akıyor.
Derenin mavi akması görenleri hayrete düşürürken etrafa yayılan kötü koku, mahalle sakinlerini tedirgin etmiş durumda.
Çevreye rahatsızlık veren derenin mavi renge dönüşmesinin sebebi ise ortaya çıktı.