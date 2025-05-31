Artık kesinleşti: Ehliyette üst yaş sınırı belli oldu, artık o yaştakiler araba kullanamayacak!

Yaş sınırına geçici esneklik getirilmişti

Ancak Aralık 2023’te Bakanlık tarafından yapılan geçici bir düzenleme ile bu yaş sınırı, 31 Aralık 2023’e kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde revize edilmişti. Bu kararın alınmasında, hem pandemi sürecinin ardından sektörde yaşanan sürücü açığı hem de ticaret hacmindeki artışın etkili olduğu belirtilmişti.