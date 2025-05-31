Artık kesinleşti: Ehliyette üst yaş sınırı belli oldu, artık o yaştakiler araba kullanamayacak!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla birlikte ticari araç sürücülerine yaş sınırı getirildi. 68 yaşını doldurup 69 yaşından gün alan sürücüler, artık direksiyon başına geçemeyecek. Uygulamanın amacı, yol güvenliğini artırmak ve sektördeki denetimi sıkılaştırmak.
Trafikte güvenliği artırmak ve sürücü profiline yönelik daha sıkı denetimler uygulamak amacıyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yaş sınırıyla ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni düzenlemeye göre, ticari araç kullanacak sürücülerin uyması gereken yaş sınırı artık daha net çizgilerle belirlendi.
Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre; ticari taşıma faaliyetlerinde görev alacak şoförlerin, ilgili mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, en az 26 yaşında ve en fazla 66 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
Yaş sınırına geçici esneklik getirilmişti
Ancak Aralık 2023’te Bakanlık tarafından yapılan geçici bir düzenleme ile bu yaş sınırı, 31 Aralık 2023’e kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde revize edilmişti. Bu kararın alınmasında, hem pandemi sürecinin ardından sektörde yaşanan sürücü açığı hem de ticaret hacmindeki artışın etkili olduğu belirtilmişti.
Ayrıca 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sürücü eğitimlerinde yaşanan aksamalar da dikkate alındı. Bu gelişmelerin ardından, ticari taşımacılık yapan şoförlerin yaş sınırı uygulaması 2024 sonuna kadar uzatıldı.
Yeni yılda kesin uygulamaya geçildi
2025 yılı itibarıyla artık geçici düzenleme sona erdi. Buna göre, 68 yaşını doldurmuş ve 69 yaşından gün almış sürücüler, mesleki yeterlilik belgeleri olsa dahi ticari araç kullanamayacak. Bu kişiler, şehir içi ve şehirlerarası yük veya yolcu taşıyan otobüs, minibüs, kamyon, TIR gibi araçların direksiyonuna geçemeyecek.
Yetkililer, uygulamanın trafik güvenliğini artırmayı ve yaşlı sürücülerin sağlık durumuna bağlı riskleri minimize etmeyi hedeflediğini vurguladı. Özellikle uzun mesafeli taşımacılık faaliyetlerinde yaşın yol açabileceği dikkat dağınıklığı, refleks zayıflığı gibi durumların kazalara yol açmaması için bu tür önlemlerin hayati olduğu belirtildi.
Trafikte yeni dönem başladı
Yeni düzenlemeyle birlikte Türkiye genelinde ticari araç sürücülüğüne yönelik denetimlerin artması bekleniyor. Sürücü belgesi sahiplerinin, yaş kriterlerini ve yenilenen mevzuatı dikkatle takip etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor.
Yetkililer ayrıca, yaş sınırını aşan kişilerin özel araç kullanmalarında yasal bir engel bulunmadığını ancak ticari faaliyetlerde bu sınırın kesin çizgilerle belirlendiğini belirtti. Düzenlemeye uymayanların hem belge iptali hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.