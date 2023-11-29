Artış Durdu Mu? İstanbul'da Barajların Doluluk Oranlarını İSKİ Duyurdu: 29 Kasım'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları artmaya devam ederken İstanbulluları yakından ilgilendiren bu konu herkes tarafından ilgiyle izlenmektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre barajlarda ne kadar su kaldı?
İstanbul'da baraj doluluk oranlarının kaça çıktığı çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Peki 29 Kasım günü barajların doluluk oranları kaç oldu?
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %25,63'e çıktı. Peki İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları kaç oldu?
Alibey Barajı: % 30,18
Büyükçekmece Barajı: % 9,31
Darlık Barajı: % 39,81
Elmalı Barajı: % 46,98