Artmak Bilmiyor! Barajlardaki Su Seviyeleri Bir Türlü Artmıyor! 13 Kasım'da İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajların doluluk oranları bütün İstanbulluları ilgilendirmektedir. Bu nedenle İstanbullular zaten çok azalmış olan barajlardaki su doluluk oranını yakından takip eder. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) göre 13 Kasım'da barajlarda ne kadar su kaldı?
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Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…
29 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %16,47 olarak belirlendi. Küçük de olsa bir artış yaşanması İstanbulluları umutlandırdı. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düşmüş durumda?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış müjdesi verse de yağışlar barajları doldurmaya yetmiyor gibi duruyor. Peki İstanbul'da barajların su doluluk oranları kaç oldu?
Alibey Barajı: % 15,66
Büyükçekmece Barajı: % 4,29
Darlık Barajı: % 26,59
Pabuçdere Barajı: % 2,74