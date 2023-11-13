Artmak Bilmiyor! Barajlardaki Su Seviyeleri Bir Türlü Artmıyor! 13 Kasım'da İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?

Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…

29 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %16,47 olarak belirlendi. Küçük de olsa bir artış yaşanması İstanbulluları umutlandırdı. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça düşmüş durumda?