Artvin'de "Yusufeli Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı!

Güreşlerin en prestijli kategorisi olan "baş" kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi ise 100 bin lirayla ödüllendirilecek.

Yusufeli Kaymakamı Muhammet Ali Yolal, ilçede geçen hafta Sarıgöl'de başlayan boğa güreşleri festivallerinin Derekapı ile devam ettiğini söyledi.