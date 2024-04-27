Artvin'de "Yusufeli Derekapı Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı!
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 200 yıllık gelenek devam ediyor. Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri başladı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 200 yıllık geçmişe dayanan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla organize edilen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri" başladı.
Yusufeli Barajı'nın yapılması ardından baraj gölü suları altında kalan ilçe merkezinin taşındığı yeni yerleşim yerindeki Orman Parkı Meydanı'nda inşa edilen arenada düzenlenen festivale, Artvin, Erzurum ve Rize'den 116 boğa getirildi.
Yusufeli Kaymakamlığı ve Yusufeli Belediyesi işbirliğinde yapılan festivalin ilk gününde, "yıldızlar", "deste", "ayak", "küçükorta" ve "süperbaş" kategorilerinde 70 boğa güreşti.
Yıldızlar kategorisinde Yılmaz Köse'ye ait "Yekta", deste kategorisinde Şener Coşkun'a ait "Ancelet", ayak kategorisinde Yiğit Kardeşler'e ait "Kafkas", küçükorta kategorisinde de "Boyka" isimli boğalar birinci oldu.
Yarın, orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yapılacak güreşlerin ardından sona erecek festivalde 650 bin lira ödül verilecek.
Güreşlerin en prestijli kategorisi olan "baş" kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi ise 100 bin lirayla ödüllendirilecek.
Yusufeli Kaymakamı Muhammet Ali Yolal, ilçede geçen hafta Sarıgöl'de başlayan boğa güreşleri festivallerinin Derekapı ile devam ettiğini söyledi.