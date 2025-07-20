Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak

Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, termometreler 45 dereceye yaklaşıyor. Meteoroloji, 21 Temmuz Pazartesi için tam 34 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yetkililer, sıcaklık artışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti.

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 2

Meteoroloji’nin 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü için paylaştığı raporda, tam 34 şehirde aşırı sıcaklıkların görüleceği açıklandı.

İşte o şehirler…

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 3

Edirne

Kırklareli

Kocaeli

Bursa

Batman

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 4

Balıkesir

Çanakkale

İzmir

Manisa

Diyarbakır

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 5

Uşak

Aydın

Denizli

Muğla

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 6

Antalya 

Burdur

Isparta

Iğdır

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 7

Ağrı

Muş 

Bingöl

Tunceli

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 8

Elazığ

Adıyaman

Malatya

Adana

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 9

Osmaniye

Kilis

Gaziantep

Kahramanmaraş

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Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak - Resim: 10

Şanlıurfa

Mardin

Şırnak

Siirt

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hava sıcaklıkları Meteoroloji Genel Müdürlüğü