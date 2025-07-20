Aşırı sıcak alarmı! 21 Temmuz’da bu şehirler kavrulacak
Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı, termometreler 45 dereceye yaklaşıyor. Meteoroloji, 21 Temmuz Pazartesi için tam 34 şehirde aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yetkililer, sıcaklık artışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti.
Meteoroloji’nin 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü için paylaştığı raporda, tam 34 şehirde aşırı sıcaklıkların görüleceği açıklandı.
İşte o şehirler…
Edirne
Kırklareli
Kocaeli
Bursa
Batman
Balıkesir
Çanakkale
İzmir
Manisa
Diyarbakır
Uşak
Aydın
Denizli
Muğla
Antalya
Burdur
Isparta
Iğdır
Ağrı
Muş
Bingöl
Tunceli
Elazığ
Adıyaman
Malatya
Adana
Osmaniye
Kilis
Gaziantep
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
Mardin
Şırnak
Siirt