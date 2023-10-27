Atatürk'ü Gören Asırlık İnsanlar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor. Mehmet amca Atatürk’ü gören son nesli temsil edenlerden.



Çocukluğunda Ulus'taki İkinci Meclis binası girişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Mehmet Acarlar, aralarında geçen diyaloğu anlattı.



Atatürk’ü görenlerden biri de 97 yaşındaki Bolulu Nimet Ay.



Nimet Nine Atatürk'le karşılaştığı anı o günkü heyecanla anlattı.



