Atatürk'ü Gören Asırlık İnsanlar

Mehmet amca 100, Nimet Nine 97 yaşında. Onlar farklı şehirlerde yaşayan Atatürk’ü gören son nesil. İkisi de Mustafa Kemal Atatürk’ü gördüğü anları dün gibi hatırlıyor.

Atatürk'ü Gören Asırlık İnsanlar
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor. Mehmet amca Atatürk’ü gören son nesli temsil edenlerden.

Çocukluğunda Ulus'taki İkinci Meclis binası girişinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gören Mehmet Acarlar, aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Atatürk’ü görenlerden biri de 97 yaşındaki Bolulu Nimet Ay.

Nimet Nine Atatürk'le karşılaştığı anı o günkü heyecanla anlattı.

# atatürk # eskşehir
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