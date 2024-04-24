Atatürk'ün o fotoğrafı çekildiği noktaya anıt yapıldı! Anafartalar Kahramanı Çanakkale'de anıtlaştırıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı sebebiyle, Mustafa Kemal'in 17 Haziran 1915'te ünlü fotoğrafının çekildiği noktaya Atatürk anıtı yapıldı. Anıt, "Mustafa Kemal Yolu" projesi kapsamında dikildi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın başlamasının 109. yıl dönümü yarın. 104 yıl önce Türk askerleri, ülkemizi işgal etmek için gelen İngiltere önderliğindeki orduyu Çanakkale'de hezimete uğrattı. Bu zaferin önemli etkilerinden biri de Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkmış olmasıydı. Sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olacak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o dönem yenilmez denilen devletlerin işgal girişimini Çanakkale'de bozguna uğrattı. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de çekildiği tarihi fotoğraf ise hafızalara kazındı. Bir asır sonrasında bile Mustafa Kemal bu fotoğrafla anılır oldu.
TARİHİ FOTOĞRAFIN ÇEKİLDİĞİ NOKTAYA MUSTAFA KEMAL ANITI DİKİLDİ
O tarihi fotoğrafın çekildiği noktaya Mustafa Kemal Atatürk anısına bir anıt dikildi. Çanakkale'de düşmanı durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk, 17 Haziran 1915 tarihinde 18’nci Alay’ın siperlerinin bulunduğu bölgede o fotoğrafı çekinmişti. Tarihi fotoğrafın çekindiği noktaya, Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Yolu projesi kapsamında Atatürk Anıtı yapıldı.
Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen ‘Çanakkale Geçilmez’ destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57’nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale Ruhu’nu yaşatmaya devam ediyor. Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları’nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı hayata geçirdiği ve geçireceği yeni projelerle, Çanakkale Ruhu’nu ve Çanakkale Destanı’nı daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki rolünün anlatılması için ‘Mustafa Kemal Yolu’ projesi hayata geçirildi.
Çanakkale Savaşları’nda Gelibolu’da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından 17 Haziran 1915 tarihinde 18’nci Alay’ın siperlerinin bulunduğu bölgede çekilen o tarihi fotoğrafın bulunduğu noktaya 109 yıl sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Yolu projesi kapsamında Atatürk Anıtı yapıldı. Atatürk’ün cephedeki orijinal fotoğrafı ile fotoğrafı çeken fotoğraf makinesi Alganer’in torunları tarafından 2007 yılında Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığına hediye edildi. Fotoğraf ve fotoğraf makinesi, müzenin en nadide parçaları arasında bulunuyor.