Avcılar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Altınşehir Başakşehir yönü TEM Otoyolu Yarımburgaz viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde seyreden 59 AGM 878 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Osman Can Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir’in aracı bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak aynı yönde ilerleyen 34 VGV 24 plakalı Selman B. kontrolündeki kamyonete çarptı.

Edirne istikametinde seyir halinde olan 35 AIB 530 plakalı Mustafa Y. idaresindeki hafif ticari araç ise yaşanan kaza sebebiyle öndeki araçlara çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkışan sürücüler araçlardan çıkartıldı. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşanan feci kazada, 34 VGV 24 plakalı kamyonetin yolcu koltuğunda oturan Arif Ozan Göktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 59 AGM 878 plakalı aracın sürücüsü Osman Can Demir ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.