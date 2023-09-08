Aydın’da 112 göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzenlenen iki farklı operasyonda 112 göçmen yakalandı.
Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki toplam 112 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı