Aydın’da 112 göçmen yakalandı

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki toplam 112 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.