Aydın’da 112 göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzenlenen iki farklı operasyonda 112 göçmen yakalandı.

Aydın’da 112 göçmen yakalandı

Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-703) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken, içerisindeki toplam 112 göçmen yakalandı.

Aydın’da 112 göçmen yakalandı - Resim : 1

Yakalanan  göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aydın # göçmen # aydın
Çok Okunanlar
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
Şifa deposu böğürtlene büyük ilgi
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
La Liga tarihinin en pahalı transferleri!
AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle!
AK Parti'den 2024 yılı yerel seçim öncesi hamle!
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
İstanbul'a yağmur yaradı mı? 8 Eylül günü barajların doluluk oranı...
Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Yağmurlar bitti mi? Meteorolojiye göre 8 Eylül'de hava nasıl olacak
Öne Çıkanlar Arap Aşiretleri - PKK/YPG çatışmasının perde arkası! - Prof. Dr. Mehmet Yuva - Televizyon Gazetesi Arap Aşiretleri - PKK/YPG çatışmasının perde arkası! - Prof. Dr. Mehmet Yuva - Televizyon Gazetesi OVP'de neler oldu? OVP'de neler oldu?