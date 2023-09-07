Çocuk silahla oynarken kendini vurdu!

Aydın’ın İncirliova ilçesinde E.B.(13) isimli çocuk, silahla oynarken kendisini vurdu.

Çocuk silahla oynarken kendini vurdu!

Gerenkova Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.B. evde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. E.B.’nin elindeki silah bir anda ateş aldı ve tabancadan çıkan kurşun çocuğun başına isabet etti.

AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Silah sesini duyarak odaya giren ailesi, E.B’yi başından vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 13 yaşındaki çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınan E.B’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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